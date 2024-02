El Derby County logró una victoria crucial en su lucha por el ascenso en la League One, gracias a la destacada actuación de Nathaniel Méndez-Laing en el encuentro contra el Stevenage de este sábado. El delantero inglés-guatemalteco volvió a brillar con luz propia al asistir magistralmente en el gol de la victoria, consolidando su estatus como uno de los jugadores más destacados de su equipo y de la competición en general.

El partido, que se mantuvo nivelado hasta el último suspiro, vio su desenlace en el minuto 90 cuando Méndez-Laing desplegó todo su talento al proporcionar una asistencia brillante que permitió a Louie Sibley anotar el gol decisivo. Esta jugada no solo aseguró los tres puntos para el Derby County, sino que también resaltó la habilidad y visión de juego del delantero.

Con este triunfo, el Derby County consolida su posición en la segunda posición de la tabla de la League One, acumulando un total de 66 puntos y manteniéndose en puestos de ascenso directo. Este resultado no solo es vital para las aspiraciones del equipo en la temporada actual, sino que también aumenta la confianza de cara a los encuentros restantes.

Por otro lado, Nathaniel Méndez-Laing continúa elevando su rendimiento y protagonismo en el equipo. Con 8 goles y 13 asistencias en lo que va de la temporada, el delantero se ha convertido en una pieza clave en el esquema táctico del Derby County. Su capacidad para desequilibrar defensas y crear oportunidades de gol lo sitúa como el jugador más influyente y diferencial del equipo, destacando su versatilidad y capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego.

La actuación de Méndez-Laing no solo es una muestra de su talento individual, sino también del trabajo en equipo y la determinación del Derby County por alcanzar sus objetivos. Con cada partido, el delantero continúa demostrando por qué es considerado uno de los jugadores más destacados de la League One, atrayendo la atención de aficionados y expertos por igual.

Super sub Sibs fires us to victory!#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/5OBCwPYFmN

— Derby County (@dcfcofficial) February 17, 2024