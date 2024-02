Tuchel apunta contra sus propios jugadores por el mal momento del Bayern

El Bayern Munich, uno de los equipos más poderosos y dominantes del fútbol europeo, se encuentra en una crisis futbolística que ha generado sorpresa y preocupación en el mundo del deporte. Tras sufrir una contundente derrota por 3-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, y luego caer por la mínima ante Lazio en la ida de los octavos de final de la Champions League, el entrenador del equipo bávaro, Thomas Tuchel, lanzó una dura crítica contra sus propios jugadores que ha sacudido los cimientos del vestuario.

Después del partido contra el conjunto italiano, Tuchel no dudó en expresar su frustración públicamente: “Hicimos todo lo posible para perder este partido. Lo teníamos en nuestras manos. En algún punto dejamos de creer, y no tengo idea por qué”, fueron sus palabras. Sin embargo, lo que trascendió puertas adentro del vestuario fue aún más contundente.

