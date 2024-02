VIDEO. El nocaut con el que Topuria venció a Volkanovski en el UFC 298

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) presenció un emocionante enfrentamiento este sábado en el pabellón Honda Center de Anaheim, California, donde el peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria se alzó como el nuevo campeón mundial de peso pluma UFC tras un impresionante KO en el segundo asalto contra el australiano Alexander Volkanovski.

El combate, esperado por aficionados de todo el mundo, destacó por la estrategia y habilidad táctica demostrada por ambos contendientes. En el primer asalto, Volkanovski, apodado ‘The Great’, tomó la iniciativa, mostrando su dominio sobre el octágono. Sin embargo, Topuria, conocido como el ‘Matador’, mantuvo la calma y la concentración, bloqueando los ataques de su oponente y buscando oportunidades para contraatacar. El momento decisivo llegó en el segundo asalto, cuando Topuria logró acorralar a Volkanovski contra la jaula y conectó un potente derechazo que dejó a su oponente noqueado, asegurando así su victoria y el título de campeón mundial de peso pluma UFC.

Con esta impresionante actuación, Topuria se convierte en el primer representante español en alcanzar el título en la prestigiosa franquicia de UFC. Su victoria no solo es un logro personal, sino que también marca un hito importante para las MMA en España, abriendo nuevas oportunidades y despertando el interés de una audiencia cada vez más amplia.

El apoyo de su hermano Aleksandre, también peleador de UFC, y el respaldo de los aficionados españoles presentes en el Honda Center fueron cruciales para el éxito de Topuria. Su mensaje de perseverancia y determinación resonó en el ring cuando proclamó: “¡Luchen por sus sueños, miren lo que he hecho yo. Todo es posible!”

Por su parte, Volkanovski, aunque derrotado, demostró su coraje al pedir una revancha inmediata y desafiar a Topuria a una pelea en España, donde UFC tiene planes de expandirse en los próximos meses.

El combate atrajo la atención de figuras destacadas como el futbolista Riqui Puig y el cantante Omar Montes, quienes no quisieron perderse el emocionante enfrentamiento estelar de UFC298.

Con su victoria, Ilia Topuria no solo se convierte en el nuevo campeón mundial de peso pluma UFC, sino que también se posiciona como una de las figuras más destacadas en el mundo de las MMA, inspirando a futuras generaciones de luchadores y consolidando su lugar en la historia del deporte.

UNDEFEATED. UNDISPUTED.@TopuriaIlia is your NEW featherweight world champ 🇪🇸🏆🇬🇪

— UFC (@ufc) February 18, 2024