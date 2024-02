Acusan a Nicki Nicole de “manipular” a sus fans guatemaltecos con sus lágrimas

Tras iniciar su romance con Peso Pluma, Nicki Nicole fue señalada de ser una “mala novia” y de solamente “utilizar” la fama de su novio para crecer y que él “estaba más enamorado de ella que ella de él”.

Luego las cosas se pusieron tensas cuando la cantante fue captada en el aeropuerto llegando de la mano de un hombre misterioso, lo que la llevó a ser acusada de “infiel”.

Hace unos días, un nuevo escándalo hizo que las miradas se concentraran en ellos. El intérprete de corridos tumbados fue captado caminando en un casino agarrado de la mano de una mujer con la que aparentemente habría pasado la noche en un hotel en Las Vegas, luego de haber asistido al Super Bowl.

La mujer fue identificada como Sonia Saharm una influencer originaria de Los Ángeles que según dijo, “no sabía de la relación” entre Nicki y Doble P.

Su ahora exnovia recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores, revelando que se enteró de lo sucedido hasta que circuló el video.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… no me quedo ahí. Me voy de ahí. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió.