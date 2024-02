Francesco Calzona es nuevo técnico del Napoli a 48 horas del juego ante el Barça

El Napoli, equipo que ostenta el título de campeón de la Serie A, se encuentra inmerso en una temporada tumultuosa que ha desembocado en la destitución de su segundo entrenador en lo que va de campaña: Walter Mazzarri.

Las especulaciones sobre el futuro de Mazzarri han sido una constante en las últimas semanas, y finalmente, periodistas como Fabrizio Romano y otros de renombre en Italia han confirmado la noticia de su salida inmediata del club. La decisión de despedir a Mazzarri ha sido tomada por Aurelio de Laurentiis en las últimas horas, dejando al italiano fuera del equipo justo antes del trascendental partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

🚨🔵 BREAKING: Napoli are set to sack head coach Walter Mazzarri.

It happens ahead of #UCL game vs Barcelona, as reported — after he replaced Rudi Garcia in October.

🇸🇰 Slovakia head coach Francesco Calzona will replace Mazzarri with immediate effect, deal being finalised. pic.twitter.com/76XZg2vPU5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024