Deportivo Zacapa se mete a la danza del descenso

La sexta fecha fue negativa para el Deportivo Zacapa, dirigido hasta el viernes por el técnico Adrián Fernández. Los “Gallos” zacapanecos cayeron 3-1 en su visita al Deportivo Mixco. Jean Márquez (5), Darwin Lom (15) y Roque Caballero (62) fueron los artífices de los goles que le dieron tres puntos al cuadro “Chicharronero”. José Barragán (69) descontó para el conjunto de oriente.

Con la derrota, el Deportivo Zacapa acumuló su cuarto tropiezo en el Clausura 2024, torneo en el cual solo ha ganado en una oportunidad y empatado en otra. Es décimo primer puesto (penúltimo) con 4 puntos. Solo supera a Coatepeque que en seis juegos no suma puntos.

NOTA: Lester Martínez entra en la recta final de la preparación de su próxima pelea

Jornada de desastre

La derrota del viernes ante Mixco, fue el inicio de una jornada fatal para Deportivo Zacapa, debido a que el sábado, Xelajú M. C. derrotó a Deportivo Malacateco 2-1 y sumó tres puntos valiosos que lo alejan de la zona del descenso, ocupada en la actualidad por Coatepeque F. C. y Xinabajul. Siento el cuadro coatepecano el destinado a ser uno de los dos descendidos de la Liga Guate Banrural.

Luego, el domingo Xinabajul, otro de los urgidos en sumar unidades para evitar el descenso sumó un punto ante Comunicaciones, el campeón, tras el empate 0-0 en el estadio Los Cuchumatanes.

Culminada la sexta fecha, Deportivo Zacapa ahora deberá pensar en el no descenso ya que cayó al puesto 10 (salvación) con 26 puntos, pero únicamente con una ventaja de cuatro unidades sobre Xinabajul (22 puntos), por lo que se pronostica una pelea intensa por no ser el otro descendido a Liga de Futbol Primera División de No Aficionados.

#Clausura2024 | Estas son las tablas del futbol guatemalteco. 🤴 Cobán Imperial, líder del Clausura 2024.

👿 Municipal, líder de la acumulada.

👻Comunicaciones juega el miércoles y puede hacerse de ambos lideratos. pic.twitter.com/sjvx6CBSp9 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) February 19, 2024

Contratan técnico

Por la grave situación a la que se metió el Deportivo Zacapa, el sábado 17 de febrero a las 22:29 horas, se dio a conocer cambios importantes en la dirección técnica.

“En mutuo acuerdo, el técnico Adrián Fernández y el club han decidido rescindir el contrato vigente. Agradecemos sinceramente a Adrián por su compromiso y dedicación durante su tiempo en el CSD Zacapa. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, señaló la institución.

Luego, a las 23:38, anunciaba la llegada de su nuevo técnico, el argentino Héctor Vargas. Junto a Vargas llegan Eric Vargas y Gustavo Pérez como asistente técnico y preparador físico, respectivamente.

“Con un gran honor, damos la bienvenida a Héctor Vargas, Eric Vargas y Gustavo Pérez, quienes asumirán roles clave en nuestro cuerpo técnico. Estamos expectantes por trabajar junto a ellos y confiamos en que su experiencia y liderazgo impulsarán a nuestro equipo a nuevos horizontes”, informó Zacapa.

TikTok