VIDEO. Perro es captado llevando a bebé en su hocico en Sololá

La comunidad de Sololá ha sido sacudida por un suceso desgarrador en las últimas horas, cuando un perro fue avistado llevando en su hocico a un recién nacido. El incidente tuvo lugar en el cerro Lec, camino a San Andrés Semetabaj, generando conmoción entre quienes presenciaron la trágica escena.

Según relatos de testigos presenciales, el perro fue visto con el bebé en su boca, aún mostrando signos vitales. Sin embargo, los esfuerzos por rescatar al infante resultaron infructuosos, ya que el animal se adentró en la montaña y, lamentablemente, el bebé no pudo ser salvado.

Además, se reporta que durante el traslado, otros perros arrancaron los genitales del bebé.

Tragedia en Sololá

El bebé, un recién nacido, no ha sido identificado hasta el momento, y las circunstancias exactas que rodearon este trágico suceso aún están por determinarse. Hasta el momento, también se desconoce la identidad de los padres del menor y si hay una investigación oficial en curso para esclarecer los detalles de este trágico suceso.

Usuarios en las redes sociales han expresado su indignación y tristeza ante esta tragedia, aunque se espera que las autoridades tomen acciones para determinar las causas de la muerte del recién nacido.

“Es increíble cómo una educación sexual integral puede prevenir este tipo de tragedias”, “Pero el perro no es el culpable; la responsabilidad recae en la mujer o la niña que tuvo al bebé, ya que habría sido fácil decir ‘yo no lo quiero’ y dejarlo”; “¡Qué triste situación! Señores, si no desean a los niños, pueden considerar darlos en adopción”, son algunos de lso comentarios en redes.