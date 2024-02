Diego Simeone dijo ser optimista tras la derrota ante Inter de Milán

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, rechazó este martes “individualizar la derrota” contra el Inter en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones “en un jugador o en una situación” y expresó que él es “optimista” en la eliminatoria, porque tienen la “opción de poder competir” en casa.

“Yo soy optimista y, más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos cómo juega y ahora esperamos que, cuando nos toque, lleguemos de la mejor manera y podamos competir como lo pide la competencia”, expuso en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de San Siro.

Necesita “goles” el Atlético en el segundo duelo en el Metropolitano, en palabras de Diego Simeone, que deberá remontar el 1-0 en contra que fue producto de un fallo en el medio del campo.

“No vamos a individualizar la derrota en un jugador o en una situación”, apuntó el técnico, que explicó que el cambio de José María Giménez fue “porque estaba mal de la pierna” y el de Mario Hermoso porque “venía con la amarilla y estaba llegando siempre al límite de cualquier peligro de expulsión y por eso” hizo esas sustituciones en la línea defensiva.

“Siempre el fútbol tiene errores. Está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Es verdad que en el primer tiempo le dimos la oportunidad de poder aprovechar cosas que no hicieron, porque pudimos resolver bien defensivamente alguna pérdida innecesaria”, repasó.

Simone Inzaghi, entrenador del Inter, advirtió este martes, que el conjunto rojiblanco “es un grandísimo rival, muy fuerte y muy valiente”. Además, que va “a darlo todo” para pasar en la vuelta en el Metropolitano.

“Hemos hecho un gran partido. No hemos concedido casi nada, sólo esas dos ocasiones en el segundo tiempo, aunque Sommer no ha tenido que hacer ninguna parada. Le dimos el balón a Lino. También el cabezazo de Morata. Hubiera podido acabar el partido de forma diferente. Pero no hay que olvidar que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte y muy valiente, que en la vuelta va a darlo todo para pasar como haremos nosotros”, avisó.

“Ganamos el primer tiempo, ahora veremos el segundo”, abundó el técnico, “muy satisfecho con el trabajo de todos” e invencible en 2024 con nueve victorias en otros tantos encuentros de competición oficial.

