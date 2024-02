Nueva York presenta denuncia contra 5 de las mayores redes sociales

La ciudad de Nueva York presentó una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales -TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube- por “alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación”.

La denuncia -formalizada ante el Tribunal Supremo de California, estado donde tienen su sede la mayoría de empresas tecnológicas- fue presentada hoy por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

Social media has contributed to a youth mental health crisis in New York City.

Today, we’re taking bold action to hold these companies accountable because our children, our families, and our future are more important than profit.

