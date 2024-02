SAG Awards: Ali Wong sorprende a todos con su exótico look de “alambres”

Esta noche se llevan a cabo los SAG Awards 2024 y la alfombra roja ya nos trae los mejores y más llamativos estilos. Ali Wong, sin duda, ha sido la famosa que más atrajo las miradas.

La actriz decidió lucir el vestido que cerró el desfile de alta costura de otoño de 2023 de Iris van Herpen: un atuendo columna de satén y gabardina en blanco y negro cubierto de mosaicos florales que suben por un cuello simulado de ilusión de tul.

Ali Wong poses for photos at the #SAGAwards. https://t.co/z3h0A5SncH pic.twitter.com/CIHyKrWBzk

— Variety (@Variety) February 24, 2024