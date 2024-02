Cargadoras viven con fe la procesión de la Virgen Dolorosa Franciscana

La venerada imagen de Nuestra Señora Dolorosa Franciscana salió en procesión sobre hombros de fieles cargadoras católicas durante el segundo domingo de cuaresma por la tarde. El punto de partida fue el templo Histórico de San Francisco, en la 6a. avenida y 13 calle de la zona 1.

“¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre?”, afirma el anda en la parte frontal al recrear el momento en el que Jesús permanecía hablando con religiosos de la época, según el evangelio de San Lucas 2:49.

El recorrido de esta procesión se unió con el de la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, que salió desde la mañana.

Durante el trayecto, el anda estuvo acompañada de la Banda de Filarmónicos La Sacra Armonía, dirigida por el Maestro Selvin Cruz.

La salida de la imagen ocurrió a las 16:30 horas de este domingo 25 de febrero de 2024, informó la Cofradía de la Santa Vera Cruz.

Según el itinerario, el regreso de la procesión está programado para las 22:00 horas.

Recorrido de la procesión

La procesión salió por la 6a. avenida, rumbo a la 13 calle de la zona 1, para girar a la derecha y enfilarse 8a. avenida de la zona 1.

Después, recorrió hasta la 14 calle donde giró a la izquierda para regresar por la 9a. avenida de la zona 1.

Desde la 12 calle, enfiló hacia la 7a. avenida, para luego tomar la 18 calle e iniciar el retorno sobre la 6a. avenida zona 1.