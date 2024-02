En 42 minutos, Netflix muestra el lado más cruel de la Fórmula 1

Netflix está siendo tendencia luego de revelar uno de los lados más oscuros de la Fórmula 1, y es la manera en la que Red Bull cortó la cabeza de uno de sus pilotos estrella sin la menor contemplación.

La serie “Drive to Survive” se ha convertido en un gran éxito atrayendo nuevos aficionados al deporte motor, un nuevo episodio muestra el calvario que vivió Nyck De Vries.

A lo largo de todo un capítulo, la serie se enfoca en toda la secuencia que tuvo la corta carrera del holandés como piloto de F1, y cómo pasó de llegar con un aura de súper estrella en potencia para Red Bull a desecho a media temporada de AlphaTauri, ahora Visa Cash App.

De Vries llegó a la temporada 2023 con campeonatos de la F2 y la Fórmula E como credenciales más que poderosas y se le veía incluso como el mayor prospecto a cubrir el asiento de Checo Pérez, aunque las cosas no salieron como esperaba.

Después de decepcionantes resultados hasta la mitad de la temporada y nula adaptación al estilo de manejo y formas dentro de la F1, a Horner no le quedó más que tomar un paso al frente y cortar anticipadamente al piloto, ya que la única razón para pilotar e AlphaTauri es mostrar que eventualmente lo podrás para Red Bull, y si no es así, no tiene el menor sentido mantenerlo.

Sin embargo, el holandés no es el el primero ni el último en sufrir este destino, prueba de ello son los testimonios de otros pilotos en el episodio como Alexander Albon y Pierre Gasly.

“Red Bull no te da tiempo, no tiene clemencia, así funciona”, dijo Gasly convencido, mientras por otro lado Albon confirma: “En Red Bull tu sitio nunca está seguro, en cuanto no rindes hay un reemplazo para ti”.

Más de Drive to Survive

Después de cinco temporadas, los nuevos capítulos del famoso documental de Netflix van a tratar del Mundial de Fórmula 1 en 2023. Max Verstappen fue el principal protagonista de la temporada con 19 victorias sobre Red Bull, que obtuvo un total de 21 victorias.

Otros de los relatos que contará la temporada 6 es el cambio de pilotos a mitad de temporada en Alpha Tauri, las disputas con Alpine, la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin. Todo ello se puede ver el 23 de febrero en la plataforma citada.