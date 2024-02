Max Verstappen domina el primer día de pruebas de la Formula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ha empezado a marcar distancias en el primer día de pruebas de la pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir. Con un desempeño impresionante, Verstappen ha demostrado su potencial al marcar el mejor tiempo en una jornada que sirve como antesala al esperado Gran Premio de Baréin.

Verstappen, triple campeón mundial, ha exhibido su destreza al cubrir los 5.412 metros de la pista de Sakhir en un tiempo asombroso de un minuto, 31 segundos y 344 milésimas. Esto lo posiciona como el líder indiscutible del día, superando a competidores de renombre y dejando claro que está listo para afrontar los desafíos que la temporada de Fórmula 1 traerá consigo.

⏱️ FASTEST SECTORS ⏱️

Verstappen and the RB20 have hit the ground running 🔥#F1Testing #F1 pic.twitter.com/KXUSgHz1mZ

— Formula 1 (@F1) February 21, 2024