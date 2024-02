Héctor Sandarti incursionará en el séptimo arte y nos cuenta detalles

Héctor Sandarti sigue dando de qué hablar y ahora presenta el nuevo proyecto que le ha abierto las puertas de la pantalla chica en su país natal, Guatemala.

“Estoy muy feliz con este programa porque para mí es muy bonito trabajar con mi gente de Guatemala, con nuestras palabras, utilizar nuestros chapinismos, es un gran orgullo”, comenta el presentador guatemalteco.

“‘¿Quién quiere ser millonario?’ presenta su segunda temporada la cual se lanza este 28 de febrero a las 20 horas, es un programa para toda la familia y estoy seguro que muchas familias lo juegan desde casa”, agregó el famoso.

Héctor Sandarti también expresó que se encontraba muy contento al ver el cariño de las personas cuando lo hicieron tendencia en X (Twitter) y que deseaban su regreso en La Casa de los Famosos.

“Yo estaba completamente conmovido y agradecido porque nunca me espere que fuera tendencia en X, y me puse a ver los mensajes y comentarios del público”, expresó.

“Muchas personas que están enganchadas con el show me pedían y para mí fue una felicidad porque quiere decir que les ha gustado mi trabajo. Estoy muy agradecido por ese cariño y espero regresar pronto a la televisión en Estados Unidos para estar en contacto con ellos”, agregó.

Nuevos proyectos

Héctor Sandarti también nos platicó un poco sobre lo nuevo que se viene para su carrera, en donde será ser el protagonista de una película.

“Esta buena noticia se dio a raíz que tuve un encuentro con un director el cual me comentó que le gustaba mi trabajo y que deseaba que yo fuera el protagonista de su nueva película. He leído el guión, es totalmente diferente a lo que he hecho, es un reto para mí y mi carrera, pero estoy muy feliz que se tomara en cuenta”, nos detalló.

Por el momento el también actor chapín no puede brindar más detalles sobre esta película pero sin duda estaremos al pendiente sobre el avance de este trabajo que representa una nueva etapa en la carrera del famoso.

