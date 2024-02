Leo Messi se une a un proyecto ambiental a favor del río Paraná

El reconocido futbolista Lionel Messi ha decidido sumarse a la causa ambiental de la organización estadounidense Join The Planet, en un esfuerzo conjunto para la conservación del río Paraná, el segundo sistema fluvial más extenso de Sudamérica después del Amazonas.

Este proyecto, que se llevará a cabo en Rosario, Argentina, ciudad natal de Messi, busca crear conciencia sobre la importancia de proteger este vital recurso natural y promover prácticas sostenibles para su preservación.

Join the Team. Our mission is to inspire and restore the planet, one step at a time. This is our opportunity.

Según información proporcionada por la organización, el próximo viernes se presentará un “producto único de colección” en un evento transmitido por internet, el cual será el primero de una serie de artículos que se lanzarán en el futuro. Estos productos contarán con un certificado digital de autenticidad y derechos de propiedad vinculados tanto a su forma física como digital.

Las ganancias generadas por la venta de estos artículos se destinarán a proyectos ambientales enfocados en la conservación del río Paraná. Esta cuenca hidrográfica, considerada la más extensa del mundo, desempeña un papel crucial en el equilibrio ecológico de la región y es fundamental para el bienestar de las comunidades que dependen de sus recursos.

La participación de Messi como embajador de Join The Planet representa una oportunidad invaluable para amplificar el mensaje de conservación y llegar a millones de personas en todo el mundo. Su influencia y alcance en la sociedad pueden contribuir significativamente a sensibilizar sobre la importancia de proteger el medio ambiente.

En colaboración con la firma de productos sostenibles Karün, el artículo sorpresa que se presentará el viernes ha sido fabricado utilizando materiales reciclados procedentes de diversas regiones del mundo, incluyendo la Patagonia, Indonesia, China, Tailandia e India. Este enfoque eco-friendly busca reducir la huella ambiental y promover prácticas responsables en la industria.

El compromiso de Join The Planet va más allá de la producción de artículos sostenibles. La organización promueve activamente un cambio hacia una economía regenerativa, fomentando la recolección de materiales en varios países y apoyando iniciativas locales de limpieza y reforestación de ríos y océanos.

Además, gracias al sistema de trazabilidad implementado por Karün, se garantiza la transparencia y sostenibilidad de cada producto, permitiendo a los consumidores rastrear el origen de los materiales y el impacto ambiental asociado a su fabricación.

Join The Planet tiene como objetivo continuar estableciendo alianzas con figuras públicas y organizaciones comprometidas con la protección de los ecosistemas naturales. A través de estas colaboraciones, buscan inspirar acciones concretas que contribuyan a la conservación del medio ambiente y al bienestar del planeta.

We have the chance to clean and recycle the shores of Paraná River, the second largest in south america.

Our objective is to make a positive impact and encouraging our community to see the world from a different perspective. Every action counts, let's make a difference.

Visit… pic.twitter.com/hHgvM8Xp9U

— JOIN THE PLANET (@Join_thePlanet) February 24, 2024