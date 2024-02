Max Verstappen es optimista de cara a la nueva temporada de la Formula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen, actual campeón de la Formula 1 con Red Bull, ha brindado sus impresiones sobre el inicio de la temporada 2024 en una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Baréin, la cual ha dejado entrever la perspectiva del equipo y sus expectativas de cara a la competición que se avecina.

Verstappen, en sus declaraciones, ha mostrado un optimismo cauteloso respecto al rendimiento del nuevo monoplaza de Red Bull, el RB20, calificándolo como “bastante prometedor”. No obstante, el joven piloto ha sido enfático al destacar que, pese a los buenos resultados obtenidos durante los test de pretemporada, aún no puede afirmarse con certeza si serán lo suficientemente rápidos para asegurar un cuarto título mundial consecutivo.

El campeón del mundo en ejercicio ha manifestado su deseo de conocer verdaderamente el potencial del equipo durante el primer Gran Premio, ya que considera que los tiempos obtenidos en las pruebas no son necesariamente indicativos de lo que puede ocurrir durante la temporada. En este sentido, Verstappen ha subrayado la importancia de mantenerse concentrado en el presente y en la tarea inmediata de competir, dejando de lado la presión por obtener un nuevo campeonato.

En cuanto a la situación del jefe de equipo, Christian Horner, quien está siendo objeto de una investigación interna por parte del equipo, Verstappen ha preferido mantenerse al margen y concentrarse en su labor como piloto. Ha expresado su confianza en el proceso que se lleva a cabo y ha evitado hacer comentarios al respecto, señalando que su enfoque está completamente puesto en el desempeño del coche.

Además, Verstappen ha aprovechado la ocasión para expresar su preocupación por el extenso calendario de carreras, calificándolo como “muy por encima del límite” y cuestionando su sostenibilidad a largo plazo. El piloto ha hecho hincapié en la importancia de priorizar la calidad sobre la cantidad de eventos, destacando la necesidad de evaluar la calidad de vida en medio de una temporada tan exigente.

