Daniel Méndez agradecido por la confianza que encuentra en la Sub-20

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala logró en su tercer partido del Clasificatorio al Campeonato Masculino sub-20 de la Concacaf Guanajuato 2024 su tercer triunfo, esto, tras golear 5-0 a Aruba con destacadas participaciones de Rudy Muñoz y Daniel Méndez, quien hizo un doblete de goles.

Al final del partido, el jugador que es parte del Pachuca mexicano, conversó con los periodistas que cubre el Clasificatorio que se celebra en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Daniel Méndez resaltó la confianza que le han dado tanto los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico, encabezados por el mexicano Marvin Cabrera.

Sobre el triunfo reciente ante Aruba, señaló: “Ganamos los tres puntos y eso siempre es importante. En el siguiente partido (Curazao) queremos ganar los tres puntos igual y vamos a seguir trabajando para conseguirlo”.

El futbolista también fue autocrítico y señaló que hay detalles que como grupo y de forma individual les hace falta. Pero “vamos a seguir trabajando para mejorar esos aspectos”, comentó.

Al referirse al doblete, reflexionó: “Estoy muy feliz. Si no me tocó anotar no significa que juego mal, y si meto gol no quiere decir que soy el mejor, pero si llegan los goles estoy feliz, y si alguien más los mete me da igual, porque lo importante es que ganamos”.