Tras 26 años, Karla Díaz abandona “JNS” para convertirse en mamá

Desde hace unos meses, se desató el rumor que Karla Diaz y su esposo, Danny Dayz estaban esperando a su primer hijo. Aunque es algo que se ha dicho en repetidas ocasiones, ella salió a negarlo.

La cantante destacó que ese es un gran sueño que tiene junto a su esposo pero que hasta ahora no lo ha podido cumplir. Debido a esta situación, tomó una decisión importante.

Tras 26 años, la integrante de JNS decidió retirarse de la agrupación para poder convertirse en madre. A través de sus redes sociales, anunció que se retira de los escenarios, ya que las constantes presentaciones en el 90’s Pop Tour no le han permitido enfocarse en su sueño.

Acompañada por sus compañeras del grupo: Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, quienes se mostraron conmovidas, dijo estas palabras:

“Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo. Una situación difícil, me costó literalmente un año tomar esta gran decisión. Jamás pensé que llegaría a esta situación en la que tendría que pensar en mí y en mi familia”.

“No estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí, en tomar esa decisión de formar una familia. Es una decisión muy dolorosa porque claramente quiero estar con mis hermanas de toda la vida; sin embargo, me toca pensar en esto y decidir. No he logrado ser mamá hasta el día de hoy y es algo que mi marido y yo queremos”.

Apoyo a la cantante

Las demás integrantes de JNS comprendieron a la perfección el deseo de Karla Díaz de convertirse en madre, es por eso que le desean lo mejor en esta etapa de su vida y con la esperanza de que en un futuro pueda regresar a JNS.

“Gracias por apoyarme, por no soltarme y hacerme cosas tan lindas porque yo sé que ustedes también quieren que yo cumpla este sueño”, les manifestó.

Fue en 2021 cuando compartió que congeló sus óvulos y recurrió a un especialista para conocer a fondo todo el procedimiento. Hasta el momento se desconoce si la presentadora ya utilizó los óvulos que congeló.

