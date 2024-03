Comité Olímpico Guatemalteco se pronuncia por la Iniciativa 6149

El pasado 29 de febrero, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República de Guatemala, presidida por el diputado Mario Velásquez, -Cabal-, emitió un dictamen favorable a la Iniciativa 6149. Esta iniciativa busca reformar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, con el objetivo de permitir la participación de atletas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante la sesión, se contó con la participación del viceministro del Deporte del Ministerio de Cultura y Deporte, así como representantes del Comité Olímpico Internacional (COI), la Federación de Karate Do y la Federación de Voleibol. El viceministro de Deporte, el Dr. Francisco Aguilar, destacó que esta iniciativa busca otorgar libertad al Comité Olímpico Guatemalteco para que los atletas puedan representar al país en tan importante evento deportivo. Aguilar también reconoció el papel fundamental del Congreso en el fortalecimiento del deporte nacional.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Mario Velásquez, -Cabal-, otorgó dictamen favorable a la #Iniciativa6149, reformas a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, que permitirá que los atletas puedan participar en… pic.twitter.com/fGlQLX5ov4 — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 29, 2024

COG responde a la Iniciativa 6149

En respuesta a estos acontecimientos, el Comité Olímpico Guatemalteco, presidido por Jorge Rodas, emitió un comunicado expresando su postura frente a la iniciativa. A través de redes sociales, manifestaron su rechazo a la intervención de una comisión ajena al deporte federado en el dictamen de la iniciativa. Argumentaron que esta comisión debería haberse inhibido, ya que no es competente para tratar temas relacionados con el deporte federado, como lo establece el Acuerdo 12-2018 de la Junta Directiva del Organismo Legislativo. Además, criticaron que no se convocara a los entes rectores del deporte federado en el país para participar en el análisis de la iniciativa.

Asimismo, el Comité Olímpico expresó su desacuerdo con la participación del viceministro del Deporte en la mesa de trabajo, ya que consideran que su responsabilidad se limita al sistema del deporte no federado, según lo establecido en el Decreto 76-97. También cuestionaron la presencia de Willi Kaltschmitt Luján, quien no forma parte del Comité Olímpico Guatemalteco y cuyos intereses podrían estar ligados a personas que anteriormente manejaron el deporte olímpico en el país.

Otro punto de preocupación para el Comité Olímpico fue la integración en la mesa de trabajo de representantes de dos deportes que no están incluidos en la agenda de los Juegos Olímpicos de París 2024, y que además no cuentan con atletas clasificados para dichos juegos. Consideraron que esta inclusión no aportaba a la discusión sobre las reformas propuestas y que se argumentaba una urgencia injustificada para su aprobación.

El Comité Olímpico Guatemalteco reiteró su disposición para participar en mesas de trabajo que busquen levantar la suspensión que actualmente limita la participación de los atletas guatemaltecos en eventos deportivos internacionales. Sin embargo, hicieron un llamado a que estas acciones se lleven a cabo dentro del marco legal y ético, priorizando el bien común sobre los intereses particulares.

🔵📋 Pronunciamiento del Comité Olímpico Guatemalteco ante la #Iniciativa6149, a conocerse en el pleno del Congreso de la República de Guatemala. pic.twitter.com/FirRqV164k — C O G (@COGuatemalteco) March 2, 2024

