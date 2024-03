Marco Pappa: Revelaciones sobre su carrera en el podcast de Jorge Aparicio

Este viernes se lanzó en las redes sociales el segundo episodio del podcast ‘Vamos que vamos’, presentado por el jugador de Comunicaciones, Jorge Aparicio. En esta entrega, el invitado fue el exfutbolista Marco Pappa, uno de los guatemaltecos con más talento que ha vestido la camiseta de la Selección Nacional, pero que por distintas circunstancias de la vida, no alcanzó el brillo que hubiera deseado.

Uno de los temas principales abordados en el programa fueron las oportunidades que tuvo Marco Pappa en el extranjero y los clubes con los que estuvo cerca de jugar. Pappa desmintió algunos rumores y aclaró: “Me preguntaron si estuve cerca de jugar en el Villarreal y la plática nunca se dio, es falsa. La que sí se dio fue con el Atlético de Madrid y esa nunca ha salido. El Atlético sí hubo conversaciones, los dueños del Chicago Fire eran muy cercanos al Atlético de Madrid, y en mis temporadas en Chicago la idea era que fuera a entrenar con el Atlético fuera de temporada, ellos querían que fuera para poder buscar contactos”.

Pappa y su periplo por el futbol extranjero

Marco Pappa es uno de los pocos guatemaltecos que han jugado en ligas de primer nivel en Europa. Su experiencia en el Heerenveen de la Eredivisie de Holanda fue significativa, y compartió detalles sobre cómo se dio su llegada: “El presidente y el director deportivo me fueron a visitar a Chicago, cenamos, charlamos, me contaron un poco del fútbol holandés, me comentaron que era un fútbol que se acoplaba a mis cualidades, y me ofrecieron un precontrato. En ese tiempo me querían fichar el Toluca en México, la Liga de Quito en Ecuador, Colo Colo en Chile, y me llamó la atención jugar la Libertadores, pero el sueño de uno es jugar en Europa, vi el interés de los holandeses y nos decidimos con ellos, me ofrecían un contrato de 4 años, conseguimos el salario que quería, en cuestión de dos días cerramos el precontrato, me ficharon cuando me faltaban 6 meses de contrato y me fui para Holanda”.

“El panorama pintaba para un gran movimiento, la idea era hacer una o dos buenas temporadas, primero iba a ir al Twente con Bryan Ruiz, la idea era madurar en ese fútbol, era un fútbol de muchos jóvenes, era un trampolín para los latinos”, afirmó Pappa.

Pappa reveló que pasó años difíciles en Holanda, ya que no contaba con los minutos deseados, a pesar de ser consciente de su talento extraordinario. Además, habló sobre su relación con el legendario Marco Van Basten, quien fuera su entrenador en el Heerenveen: “Al final del día, fui el caprichito del presidente y del director deportivo, porque a los tres meses ya no estaban en el club, al final estaba solo”.

Finalmente, Marco Pappa reveló que pudo salir bien del club holandés, sin problemas con nadie, y que tuvo oportunidades de ir a Turquía, Bélgica y México, pero finalmente optó por regresar a la MLS con el Seattle Sounders. Posteriormente, tuvo un paso por el Colorado Rapids antes de volver al fútbol guatemalteco, donde jugó con equipos como Municipal, Xelajú, Mixco y Achuapa.