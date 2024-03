Club de Futbol Usac cumple 102 años de vida

El Sheffield Football Club, equipo de la Northern Premier League, torneo de la séptima división en el sistema de ligas de futbol de Inglaterra, y considerado la institución futbolera más longeva del mundo saludó este día al Club de Futbol Usac, de la Tercera División de Guatemala, que conmemora su aniversario número 102.

“!Feliz cumpleaños al club de futbol más antiguo de Guatemala, @futbolusac! Hoy se celebran 102 años de este deporte rey, y de parte de todos en el Primer Club de Futbol del Mundo, esperamos que disfrutes de este día tan especial”, fue el mensaje emitido por el Sheffield Football Club en su cuenta de X.

El mensaje fue acompañado por los hashtag #TheWorldsFirst (Los primeros del mundo) y #ClubOfPioneers (Club de piones).

🇬🇹 Happy Birthday to the oldest football club in Guatemala – @futbolusac!

Today they celebrate 102 years of playing the beautiful game, and from everyone at The World’s First Football Club, we hope you enjoy this special day 🥳#TheWorldsFirst #ClubOfPioneers pic.twitter.com/2Gwu5YPMBN

— Sheffield Football Club (@sheffieldfc) March 3, 2024