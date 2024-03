Vinícius Júnior, de un gesto contra el racismo hasta desafiar al Mestalla

Un puño en alto como celebración al gol que dio alas y vida al Real Madrid fue la primera celebración de un comedido Vinícius Junior, pitado por Mestalla como crítica a sus acusaciones de racismo hacia todo el estadio, del que se tomó la revancha en el segundo gol con un gesto llevándose las manos a las orejas, señalando su camiseta y ‘desafiando’ a Mestalla.

Nadie sabía que ocurriría este sábado en el estadio del Valencia, salvo que Vinícius recibiría una hostil acogida como respuesta a su denuncia hace ahora nueve meses por asegurar que todo Mestalla era racista después de que al menos tres personas, identificadas y detenidas por la Policía Nacional, le profirieran insultos racistas.

NOTA: Real Madrid y varios jugadores se pronuncian tras el arbitraje de Gil Manzano

“Pinochius, I don’t care”

A sabiendas de todo ello, el Real Madrid entró al estadio por una puerta lateral, en vez de por la avenida de Suecia, donde el año pasado algunos ultras le cantaron “Eres un mono”, “negro de mier…” o “Vete al Bioparc” al brasileño.

Los propios aficionados valencianistas aseguraron que su ‘guerra’ no era la de ir contra Vinícius. Aunque en las más de 20 mil cartulinas entregadas a los asistentes para protestar contra Lim aparecía la imagen del brasileño con una nariz enorme e impostada para asemejarlo a Pinocho.

“Pinochius, I don’t care” (Pinochius -Vinicius-, no me importas), rezaban estas cartulinas que la propia seguridad del club no dejó entrar, aunque, según Libertad VCF, lo que pretendían era mostrar la desaprobación de la afición del Valencia con su máximo accionista, el singapurense Peter Lim, lo que hizo que la asociación opositora a Meriton tildara de censura este hecho.

🚨 #LaLiga | Real Madrid sobrevive en Mestalla gracias a un inspirado Vinícius Un doblete de Vinícius Júnior amargó la fiesta en el estadio Mestalla de Valencia. Cuando el Real Madrid hizo el 2-3, el árbitro Jesús Gil Manzano pita el final del partido.https://t.co/lyZLF8a3nn — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 2, 2024

Las celebraciones de Vinícius

Todas las cámaras miraban a él, pero Vinícius había llegado a Mestalla a jugar. Pese a los pitos cada vez que tocaba el balón o sonaba su nombre por megafonía, lo seguía intentando, como en el minuto 17 cuando filtró a Bellingham un balón con el exterior que dejó solo al británico, que no pudo rematar a puerta.

Lo volvió a intentar minutos más tarde, pero el brasileño no estaba fino. Sin embargo, un balón colgado desde la banda a apenas un minuto del descanso y en el que sólo tuvo que ‘empujar’ hacia la portería cambió radicalmente a Vinícius Junior, que celebró el tanto llevando un puño a lo alto y mirando hacia la grada.

#LaLiga | ⏰ Al 70, sigue la victoria del conjunto de Rubén Baraja. ⚪️Valencia 2-1 Real Madrid🟣: Hugo Duro (27) y Roman Yaremchuk (30) / Vinícius Júnior (45+5), quien celebró emulando la protesta contra racismo que se originó en Juegos Olímpicos 🇲🇽 1968. #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/YclCeQjQbo — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 2, 2024

Apenas tres minutos después, el futbolista aprovechó un centro lateral para, en el segundo palo, cabecear y anotar el segundo del Madrid, que celebró enseñando su camiseta y llevándose las manos a las orejas para “escuchar” a Mestalla.

Aún cabía tiempo para la victoria y Vinícius era el artífice de la reacción y de la remontada. Con el bajón físico de los valencianos, las galopadas del sudamericano aún hacían más daño sobre la defensa valenciana. Y su superioridad se notaba más sobre el césped, pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos a Madrid.

En parte, porque el árbitro, Jesús Gil Manzano, pitó el final justo antes de un cabezazo de Bellingham que hubiera supuesto un triunfo de prestigio. Así como también acariciar una Liga que, aun así, parece encarrilada.

El enfado de Vinícius hizo que se encarase con Hugo Duro, con el cuerpo arbitral y con varios jugadores del Valencia, lo que provocó que el brasileño tuviera que ser escoltado hasta vestuarios con un cabreo monumental entre medias, aunque afortunadamente ya no es por racismo.

🚨 #LaLiga | ¡VINÍCIUS JR. CONQUISTA MESTALLA! ⚪️Valencia 2-2 Real Madrid🟣: Hugo Duro (27) y Roman Yaremchuk (30) / Vinícius Júnior (45+5 y 75). El futbolista brasileño evitó la derrota de su club, que sigue de líder. pic.twitter.com/6vpMCVMHrl — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 2, 2024

*Información EFE