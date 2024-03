Sigue investigación a Ninel Conde por lavado de dinero, lujoso auto la delata

Anabel Hernández sigue dando de que hablar por las fuertes declaraciones que ha hecho y que involucran a varias celebridades, hoy fue el turno de Ninel Conde.

La reconocida periodista no deja de generar controversia con su libro “Emma y las otras señoras del n4rco“, que expone la relación entre el sistema criminal y algunas mujeres hermosas de la farándula como la cantante mexicana.

Ella asegura que la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) abrió un expediente de investigación en contra de la también actriz por lavado de dinero.

“Tengo una trayectoria de treinta años ejerciendo el periodismo. Los últimos veinte los he dedicado a investigar al cártel de Sinaloa y sus conexiones con diversas áreas de la vida social en México: gobierno, políticos, empresarios y algunos miembros del mundo del espectáculo”.

No solo cuento con testigos directos de los hechos, en el caso de Ninel Conde tengo documentos de la investigación que se hizo en la PGR, en donde fue denunciada de haber participado en actos tipificados como lavado de dinero”, declaró.

Según se revela en la página 191 del libro, dedicada a Ninel Conde, se lee: “Aún era de día cuando llamaron a la residencia de Bosques de las Lomas. El mensajero llamó a la puerta y solo dijo lo que estaba instruido ‘un regalo para la señora’. Un Lamborghini”.

“Es un hecho que tengo corroborado. Llama la atención, por si no lo han notado, que su ex, el señor Juan Zepeda, no ha desmentido nada. Puedo asegurarlo, porque es una información fidedigna”, reveló Anabel.