¿Quién es su galán? Laura León se casará a sus 71 años

Laura León sorprendió a todos sus fans al revelar que, a sus 71 años, está a cerca de unirse en matrimonio con novio, un hombre que según dice ha sido muy bueno y ya hasta le dio un anillo de compromiso.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, dijo la cantante mexicana.

De acuerdo la información que brindó ante los medios de comunicación, ella está dispuesta a poner una pausa en su vida profesional para vivir la experiencia de un nuevo matrimonio, lo que la llena de ilusión.

Laura León se nos casa su novio ya le dio el anillo 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/xvrRzjwyOg — Chismorreo (@ChismorreoTv) March 1, 2024

La decisión de considerar una pausa en su carrera artística responde al deseo de priorizar su vida personal y compartir plenamente el tiempo con su futuro esposo.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Hay que darse un tiempecito”, comentó la querida cantante, quien recientemente se presentó en Estados Unidos como parte del elenco del 90s Pop Tour.

El novio de la cantante

La intérprete de éxitos tropicales y actriz de telenovelas compartió su felicidad y no podría sentirse más dichosa por su próxima boda, pero, ¿qué se sabe de su galán?

De la identidad del hombre que se robó el corazón de Laura León no se conoce casi nada, pues ella ha dado pocos detalles de su nuevo esposo, a quien definió ante los medios como una persona “muy mayor”.

La nacida en Comalcalco, Tabasco, dijo que aunque vive una relación a distancia, se siente feliz de poder contar con la compañía de un hombre “muy interesante”.

“Me gustan las personas con experiencia, como mi pareja. No nos vemos diario, él viene de vez en cuando, vive en Estados Unidos, es un hombre muy simpático, muy espléndido, me hace sentir feliz cuando estoy con él.

Ya es un hombre mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta. ¡Me voy a casar!”.

