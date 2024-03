Bellakath responde a críticas por su físico y está lista para concierto en Guatemala

Bellakath es una de las cantantes más reconocidas del genero urbano en México pero también ha sido muy criticada por su exceso de cirugías y su físico a sus 25 años.

Es por eso que ahora envía un mensaje a aquellos que solo la critican por su físico y las diversas operaciones que se ha hecho a través de los años.

Fue a través de su TikTok en donde la cantante del tema ‘La Gatita’ se unió a uno trend viral.

“Soy Bellakath y todo el tiempo la gente opina de mi cuerpo, me quita, me ponga o, aunque no tenga nada… critican mi cuerpo”, comentó.

En el mismo video aseguró que toma “gomitas tranquilizantes” porque ella es la encargada de manejar todo lo referente a su carrera.

“No sé porque te ofende que las personas hablen de tus cirugías si se te notan demasiado”, “La verdad también hay personas que se preocupan por cómo luces a tu edad”, “Es que luces terrible a tu corta edad por tanta cirugía”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

En concierto en Guatemala

La intérprete de Gatita y Reggaeton Champagne se presentará en Guatemala.

Bellakath llegará al país el 8 de marzo. La presentación de la artista tendrá lugar en Top Tee Cayala a partir de las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana.

