Hija de Madonna deja ver de más con atuendo transparente en show de YSL

La hija de Madonna ha estado bajo el escrutinio público incluso antes de su nacimiento en 1996; sin embargo, ha forjado una carrera lejos de la sombra de su mamá.

A sus 27 años, Lourdes León se ha convertido en una modelo y embajadora de reconocidas marcas. Recientemente demostró que es una de las mujeres más atrevidas y vanguardistas del mundo de la moda.

La joven asistió al desfile de Yves Saint Laurent ataviada con un espectacular atuendo de encaje. Muy a su estilo, ella llevó la prenda al estilo braless y para darle un toque de glamour llevó un enorme abrigo negro que cubrió la mitad de su cuerpo.

Su look fue el centro de atención en este show de la Semana de la Moda de París. Para completarlo, llevó lentes de sol y dejó suelta su cabellera negra.

Ella debutó como modelo en 2018 durante una pasarela con Gypsy Sport y en agosto de 2020 firmó un contrato con la agencia de modelaje CAA.

Madonna's daughter Lourdes Leon exposes her bare chest in see-through bodysuit – photos https://t.co/KHNk0tKId0 pic.twitter.com/zc43Tk2tbR

Lola aumentó su fama como modelo, pero desde hace un año, la estrella ha decidido enfocar su energía en la música y para la primavera ya tiene confirmada su participación en los festivales Primavera Sound y ParkLife.

“Una vez que comencé a trabajar… realmente me sorprendí porque no creía que fuera capaz de hacerlo. Fue un momento en el que me sentí muy orgullosa de mí misma. Desde entonces estoy segura de que estoy haciendo lo correcto”, dijo a la revista Perfect.