Joe Jonas captado besando a guapa modelo y confirma noviazgo

Joe Jonas ha dejado atrás su historia de amor con Sophie Turner con quien protagonizó una polémica separación luego de ser acusado de querer quitarle a sus dos hijas.

Todo parece indicar que el cantante se está dando una nueva oportunidad en el amor y ya no lo oculta, esto después de que su ex confirmara su romance con el aristócrata británico Peregrine Pearson.

La actriz fue captada en varias oportunidades en sus paseos románticos y finalmente decidió publicar una foto en su cuenta en Instagram que demostraba que están plenamente enamorados.

Ahora le ha tocado el turno al integrante de los Jonas Brothers luego de ser vinculado desde hace meses con la modelo Stormi Bree, durante un paseo por Australia según registró People.

Él se tomó unos días de descanso junto a sus hermanos: Nick y Kevin Jonas con quienes participó en una competencia amistosa de bolos sobre césped en el Bondi Bowling Club, ubicado a los alrededores de playa Bondi, Sídney.

En el lugar fue captado sonriendo junto a Stormi con quien más tarde protagonizó un apasionado beso. Para la ocasión el intérprete vestía una playera con estampado ‘tie dye’ y un short blanco, y ella contaba con un vestido negro corto.

Joe Jonas and Stormi Brie were recently spotted sharing a kiss at Sydney's Bondi Bowling Club, confirming their romance. Along with his brothers Nick Jonas and Kevin Jonas, Joe enjoyed a game of lawn bowling at the venue for the second time within a week.#JoeJonas #StormiBrie pic.twitter.com/MC7z2YCRLG

— Bnz English (@BnzEnglish) March 5, 2024