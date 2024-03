Los ausentes en la convocatoria de Guatemala para sus próximos amistosos

La Selección de Guatemala ha anunciado su lista de convocados para los próximos amistosos contra Ecuador y Venezuela, programados para el 21 y 24 de marzo respectivamente. El técnico Luis Fernando Tena ha mantenido una base sólida en sus convocatorias, pero ha dejado fuera a algunos nombres que han destacado en el fútbol nacional.

Uno de los ausentes destacados es Kevin Moscoso, portero del Deportivo Mixco, quien se ha destacado como el guardameta menos vencido en el Torneo Clausura 2024. A pesar de su excelente desempeño, Moscoso continúa sin ser considerado por Tena, quien sigue confiando en Fredy Pérez como guardameta suplente.

Lateral izquierdo: Otro dolor de cabeza para Guatemala

En cuanto a la posición de lateral izquierdo, Tena ha mostrado una preferencia por José Ardón, aunque este se desempeña nominalmente como central en Antigua. Erik González de Comunicaciones y Kevin Ramírez de Malacateco son dos jugadores notables que no han sido considerados para esta posición. Ramírez, en particular, ha demostrado no solo habilidades defensivas, sino también una capacidad ofensiva notable, habiendo marcado tres goles en el torneo, todos desde fuera del área.

La ausencia de jugadores como Ramírez resalta una carencia en la selección, la falta de futbolistas con la habilidad de probar desde larga distancia. Sin embargo, la lista presentada por Tena no ofrece una oportunidad para ver a jugadores nuevos, mantiene su base y es entendible, no quiere arriesgar con nombre nuevos.

Otra ausencia en la convocatoria, fue la de Nathaniel Méndez-Laing, sin embargo, el propio jugador pidió no ser convocado, ya que se vienen fechas cruciales con su club, el Derby County, en la lucha por el ascenso directo a la segunda categoría del futbol inglés.

Los amistosos contra Ecuador y Venezuela serán una prueba importante para la selección guatemalteca, que buscará afinar su juego de cara a futuras competiciones. Ambos partidos se jugarán en territorio estadounidense, proporcionando un entorno neutral para evaluar el desempeño del equipo.

#VamosGuate | 🇬🇹⚽ En la convocatoria presentada por Luis Fernando Tena, destaca el regreso de Aaron Herrera, quien no había podido estar disponible el año pasado por una lesión de tobillo.https://t.co/DnrxtkcSGH — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 5, 2024

