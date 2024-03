Premier League sancionará a los clubes que “inflen” sus patrocinios

Los clubes de la Premier League podrán recibir sanciones si son culpables de haber inflado sus patrocinios a través de empresas relacionadas con sus propios dueños, en una estrategia dirigida a que clubes como, por ejemplo, Manchester City y Newcastle United no se aprovechen financieramente de sus asociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Los veinte equipos de la competición votaron esta nueva norma el mes pasado, con la mayoría suficiente, catorce votos a favor, para que saliera adelante. El libro de reglas de la Premier League fue actualizado el pasado lunes para incluir esta medida, ya que antes no incluía posibles sanciones hacia los clubes que aprovecharan sus relaciones con empresas involucradas en la propiedad de su club para conseguir mejores acuerdos comerciales.

🚨 Premier League clubs will face sanctions if they attempt to secure inflated sponsorship or transfer deals with companies, organizations, or other teams connected to their owners, as indicated by the new rules published in the top-flight’s handbook.

(Source: @martynziegler) pic.twitter.com/EwEzq1vbau

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 5, 2024