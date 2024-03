Madonna crea polémica al explicar su experiencia “cercana a la muerte”

Madonna brinda detalles en pleno concierto de su experiencia cercana a la muerte.

Durante uno de los conciertos de su gira ‘Celebration World Tour’, que ofreció en The Kia Forum, en Inglewood, California, la estrella de 65 años, describió cómo fue estar en coma inducido.

“Fue algo extraño, finalmente, no sentir que tuviera el control. Me he caído de muchos caballos y me he roto muchos huesos. Tengo una cadera de titanio. Quiero decir, la lista sigue y sigue, pero nada puede detenerme”, comentó.

“Mi experiencia fue cercana a la muerte, sí, no estoy bromeando. Fue bastante aterradora. Obviamente, no lo supe durante cuatro días porque estaba en coma inducido, pero cuando desperté, la primera palabra que dije fue ‘no’, es lo que dice mi asistente”, agregó.

“Estoy bastante segura de que era Dios diciéndome: ‘¿Quieres venir? ¿Quieres subir conmigo?’ Y mi respuesta fue ‘No”, aseguró la intérprete.

Madonna también destacó el amor y apoyo que le brindaron sus hijos en ese momento tan difícil.

“Mis hijos son los que realmente me ayudaron a salir adelante, porque trabajaron muy duro y no quería decepcionarlos. Así que simplemente fijé una fecha y esa fecha se hizo realidad. Y tampoco quería decepcionar a mis fans”, agregó.

En junio del año pasado, Madonna fue hospitalizada tras ser encontrada inconsciente en su casa de Nueva York. Su estado era grave.

