Creadores de Naruto y One Piece honran el legado de Akira Toriyama

Akira Toriyama falleció el pasado 1 de marzo, dejando un vacío inmenso en el mundo del manga y el anime. La noticia de su muerte conmocionó a los fans de todo el mundo, quienes reconocen su contribución invaluable a la industria. Los grandes mangakas del mundo no tardaron en rendir homenaje al legado del japonés, cuya obra, Dragon Ball, trascendió fronteras y conquistó el corazón de millones.

Los creadores de Naruto y One Piece, dos de los animes más emblemáticos de las últimas dos décadas, publicaron un emotivo mensaje en la famosa revista “Shonen Jump”, el mismo lugar donde Akira Toriyama debutó en 1978.

Fue Eiichiro Oda el primero de los dos famosos mangakas en honrar su legado, pues dedicó un emotivo y extenso mensaje para el que en sus propias palabras, fuera su inspiración como dibujante de manga.

“La idea de no volverte a ver me llena de tristeza. Te he admirado mucho e incluso recuerdo el día en el que me llamaste por mi nombre por primera vez. Espero que el cielo sea un mundo placentero tal como lo imaginaste”.