Avión pierde una llanta durante despegue y aterriza de emergencia

Un avión Boeing 777 con destino a Japón tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia poco después de despegar, luego de que una llanta se desprendiera y cayera a un estacionamiento del aeropuerto. Un video publicado en redes sociales muestra cómo el neumático se desprende segundos después de que la aeronave de United Airlines despegara del Aeropuerto Internacional de San Francisco, en California, Estados Unidos.

La llanta rebotó en un estacionamiento utilizado por los empleados del aeropuerto, informó el medio local KRON4. Funcionarios del puerto aéreo dijeron que varios de sus automóviles resultaron dañados. United Airlines informó que había 249 personas a bordo del avión, con destino a Osaka.

Boeing se ha enfrentado a una serie de problemas de control de calidad, el más reciente de ellos un atemorizante incidente ocurrido en enero, cuando un panel de un Boeing 737 Max 9 se desprendió del fuselaje tras el despegue del avión en Portland, Oregón.

Flash:

A #Boeing777 jetliner bound for #Japan had to make an emergency landing shortly after takeoff, after a wheel fell off and plunged into an airport parking lot.

Visuals show the wheel dropping seconds after the #UnitedAirlines plane gets off the ground at #SanFrancisco… pic.twitter.com/qvi1HyKI7H

