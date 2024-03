Recuerdan a víctimas de incendio y resaltan importancia de defender derechos de las mujeres

El Gobierno de Guatemala realizó este viernes 8 de marzo un acto especial por el Día Internacional de la Mujer. La actividad se llevó a cabo frente al Palacio Nacional de la Cultura y contó con la participación del binomio presidencial, la primera dama, el gabinete de ministros, diputados y cuerpo diplomático.

Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, fue la primera en tomar la palabra y resaltó que se trata de un día de remembranza, valoración e inspiración por los caminos recorridos y luchas sostenidas por tantas mujeres que han antecedido.

Resaltó que esta fecha permite enfocar la atención de toda la sociedad guatemalteca en el papel central que juegan las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres mayores en el seno de la misma.

Por aparte, hizo referencia al caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde hace siete años ocurrió un incendio que cobró la vida de 41 niñas y adolescentes y dejó a otras 15 con serias lesiones psicológicas y físicas. Aseguró que esta administración heredó la responsabilidad de dar una respuesta a la tragedia.

En ese contexto, expresó que, como una forma de resarcirlas, se construirá un monumento y algunas escuelas llevarán los nombres de las víctimas.

En la actividad también participaron familiares de las víctimas de esta tragedia, así como algunas de las sobrevivientes, quienes sumaron sus voces para exigir justicia.

#AHORA Tras acto por el #DiaInternacionalDeLaMujer , esto expresa la mamá de una de las menores fallecidas en la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción. "Hoy, como cada 8 de marzo, estamos de luto, recordándolas más que cualquier otro día. Ellas ya no pueden levantar la voz,… pic.twitter.com/phHBoYD5jZ

Representantes de la Coordinadora 8 de Marzo entregaron durante el acto una serie de peticiones a las autoridades de Gobierno, pues detallaron que es importante darle seguimiento a la situación de las mujeres.

En tanto, la vicepresidenta Karin Herrera compartió que ha ocupado papeles de niña, estudiante, madre, mujer, catedrática universitaria, investigadora científica y ahora funcionaria de Gobierno. Destacó que este último paso al frente no lo dio por ella, sino por todas las mujeres que están presentes y las que ya no tienen la oportunidad de ello.

“Quiero que me escuchen alzar la voz y me acompañen, porque el día de hoy les hablo como Vicepresidenta. (…) Di un paso al frente para representarlas en este Gobierno que busca sacar adelante al país. Son las mujeres las que me inspiraron desde niña”, expresó.