Manelyk González disfruta de su estadía en la Antigua Guatemala

Manelyk González ha ganado fama en México y varios países latinos luego de haber participado en el popular reality show “Acapulco Shore”.

Ahora la famosa de 35 años se encuentra de visita en Guatemala. González compartió en sus redes sociales que se hizo presente en un evento de modas junto al reconocido diseñador Jesús de la Garsa. La joven cautivó con sus looks, belleza y sensualidad.

Además, Manelyk compartió posteriormente que se encuentra de visita en la Antigua Guatemala y sigue luciendo espectaculares looks.

Recuerda su época de excesos en Acapulco Shore

Manelyk González se convirtió en uno de los referentes más populares del controvertido reality show de MTV, Acapulco Shore.

En una charla que tuvo con Yordi Rosado para su programa de YouTube, la influencer se sinceró y reveló que la primera temporada de Acapulco Shore fue bastante complicada para ella debido a que estar de fiesta las 24 horas del día le afectó bastante e incluso fue hospitalizada debido a los excesos.

“Una vez me llevaron al hospital. Ellos dijeron que me dio una congestión alcohólica, pero yo no siento que me haya dado una congestión alcohólica”, expresó Manelyk.

“Fue algo que comí, me hizo mal, yo me bajé al baño y empecé a vomitar; estuve como una hora. No me podía parar del baño”, explicó.

Esta anécdota hizo reflexionar a más de un internauta sobre el “lado oscuro” de los reality shows, pues algunas de sus dinámicas, han acarreado severos problemas de salud para los concursantes.

