Oppenheimer se vuelve la protagonista y ganadora de los Oscar 2024

La 96º Edición de los Premios Oscar brindó a sus espectadores muchas sorpresas. De una alfombra roja que sorprendió con las mejores galas de las celebridades, como excelentes interpretaciones y premiaciones durante la noche.

La gala se celebró este 10 de marzo de 2024. La 96º Edición de los Premios de la Academia del cine de Hollywood tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Ellos fueron todos los ganadores:

Mejor película

Oppenheimer

Mejor actriz

Emma Stone – Poor Things

Mejor Actor

Cillian Murphy – Oppenheimer

El #Oscars a Mejor Actor se lo lleva Cillian Murphy gracias a su protagónico en #Oppenheimer. Es su primera nominación al premio de la Academia. #Oscars2024 pic.twitter.com/3VJJJh2YOd — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024

Mejor director

Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Robert Downey Jr. se lleva el #Oscars por #Oppenheimer ¡Enhorabuena! Esta es la primera vez que el actor gana la estatuilla. #Oscars2024 pic.twitter.com/16bDzvhjnf — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024

Mejor Actriz de Reparto

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor película animada

The Boy and the Heron – Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki

Mejor corto animado

War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

Mejor guion original

Anatomy of a Fall – Justine Triet, Arthur Harari

Anatomy Of A Fall se lleva el #Oscars al Mejor Guion Original. Tras ganar el Golden Globes y el BAFTA, Justine Triet y Arthur Harari ahora se quedan con el premio de la Academia. #Oscars2024 pic.twitter.com/Z3PlnqGpJs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 10, 2024

Mejor guion adaptado

American Fiction – Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peinado

Poor Things – Mark Coulier, Nadia Stacey, Josh Weston

Mejor diseño de producción

Poor Things – Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price

Mejor diseño de vestuario

Poor Things – Holly Waddington

Mejor película internacional

The Zone Of Interest

The Zone Of Interest (La zona de interés) es la Mejor Película Internacional para los #Oscars. Una de las favoritas por los usuarios era La Sociedad de la Nieve. #Oscars2024 pic.twitter.com/WzsDtG4uJa — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024

Mejores efectos visuales

Godzilla Minus One

Mejor edición

Oppenheimer

Mejor cortometraje documental

The Last Repair Shop

The Last Repair Shop se lleva el #Oscars a Mejor Cortometraje Documental. Narra la historia de cuatro héroes sin pretensiones que se aseguran de que ningún estudiante se vea privado de la alegría de la música. #Oscars2024 pic.twitter.com/b1gKaFQ1c4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024

Mejor documental

20 Days In Mariupol

Mejor fotografía

Hoyte Van Hoytema – Oppenheimer

Mejor cortometraje

The Wonderful Story of Henry Sugar – Wes Anderson, Steven Rales

Mejor sonido

The Zone Of Interest

The Zone Of Interest (La Zona de Interés) se lleva el #Oscars a Mejor Sonido, superando a Oppenheimer, una de las favoritas. #Oscars2024 pic.twitter.com/Jno4Qc8tud — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024

Mejor banda sonora original

Oppenheimer

Mejor canción

What Was I Made For? de Billie Eilish – Barbie

What Was I Made For? de Billie Eilish (22 años) y Finneas (26) para #Barbie gana el #Oscars en la categoría Mejor Canción. Los famosos hermanos hacen historia como las personas más jóvenes en ganar el galardón. #Oscars2024 pic.twitter.com/hkT78fwjBr — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 11, 2024