Mbappé nuevamente ve limitados sus minutos con el PSG

El París Saint-Germain (PSG) se enfrentó al Reims en un encuentro que prometía emociones y espectáculo, pero una de las noticias más destacadas fue la suplencia de Kylian Mbappé. El joven delantero francés, que ha sido protagonista en múltiples ocasiones con el equipo parisino, ingresó en los minutos finales del partido que finalizó con un empate 2-2. Esta situación no es nueva para Mbappé, quien ha sido relegado al banquillo en varios partidos recientes.

Desde que anunció su partida del PSG a mediados de febrero, Mbappé ha tenido pocas oportunidades para completar un partido completo con su equipo. A excepción de los dos juegos contra la Real Sociedad en la Liga de Campeones, donde tuvo una participación más activa, en la Ligue 1 ha tenido un rol más secundario.

Por ejemplo, en el enfrentamiento contra el Nantes, Mbappé comenzó en el banquillo y solo tuvo 30 minutos en el terreno de juego. Contra el Stade Rennais, fue sustituido en el minuto 65, mientras que frente al Monaco salió al descanso. El caso más reciente fue contra el Stade Reims, donde nuevamente comenzó como suplente y solo jugó 20 minutos.

Estas decisiones podrían indicar un cambio en la estrategia del entrenador del PSG, Luis Enrique, quien ha dejado entrever que el equipo debe acostumbrarse a jugar sin Mbappé. Esta situación ha generado especulaciones sobre el futuro del delantero francés, de 25 años, y su inminente salida del club. ¿Su destino? Todo indica que será el Real Madrid.

El próximo desafío para el PSG será enfrentarse al Niza en la Copa de Francia el miércoles 13 de marzo. En este encuentro, es probable que Mbappé tenga una participación limitada o incluso no participe en absoluto.

▪️suplente y 30' vs Nantes ▪️sustituido en el 65' vs Stade Rennais ▪️sustituido en el 45' vs Monaco ▪️suplente y 20' vs Stade Reims. pic.twitter.com/55Ym84FM35

Finalizado el partido, Luis Enrique conversó con los micrófonos de Prime Video y sus declaraciones parecen ser una despedida para Kylian Mbappé: “Le deseo todo lo mejor a Kylian Mbappé para su futuro”.

“Es un jugador fantástico y más como persona. Realmente le deseo todo lo mejor”, dijo a Prime Video.

🔴🔵 Luis Enrique: “I wish all the best to Kylian Mbappé for his future”.

“He’s fantastic player and even more as a person. I really wish him all the best”, told Prime Video. pic.twitter.com/HtnO4CAjoz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2024