Nicolás Mazzola: “Hicimos el mejor partido del campeonato”

La décima jornada del futbol guatemalteco tuvo un gran resultado: Cobán Imperial 2-5 Xinabajul, lo que le permite al equipo dirigido por el técnico argentino, Pablo Centrone acceder a la zona que da clasificación a la liguilla y abandonar la zona del sótano a falta de seis partidos para que termine la fase regular.

El argentino Nicolás Mazzola fue la gran figura al marcar un triplete (2, 10 y 86), pero también los argentinos Tomás Pizarro (29) y Lucas Gómez (71) convirtieron anotaciones en la gran goleada de la “X”.

Al finalizar el partido, los tres sudamericanos se refirieron a la contundente victoria y paliza que le proporcionaron a los cobaneros.

“El equipo hizo un partidazo y nos llevamos tres puntos ante un rival y una cancha muy difícil. Hicimos el mejor partido del campeonato”, explicó Nicolás Mazzola a medios de comunicación en Cobán, Alta Verapaz.

Sobre la charla técnica de Centrone al descanso y qué les había pedido para la etapa complementaria, Mazzola, dio: “Hablamos de la tranquilidad y de seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas y creo que ahí estuvo la clave”.

Los dos goles que recibió Xinabajul este domingo llegaron a balón detenido, una situación que el propio Mazzola confesó que era un arma principal de los cobaneros. “(Centrone) nos pidió concentrarnos un poco más en la pelota parada en contra, que es un fuerte de ellos. Pero sobre todo el profe hizo un llamado a la tranquilidad y de seguir como estábamos”.

Por su parte, el argentino Lucas Gómez, autor del 2-4, expresó: “El futbol es así, a veces uno tiene que sacar un plus. Tiene que poner la actitud, la voluntad, el corazón y la sangre. Tuvimos eso, porque si no teníamos todo eso que te nombré no sé si nos llevábamos los tres puntos”.

Añadió: “Lo que se entrenó se reflejó en el partido pasado cuando fue la victoria ante Deportivo Malacateco, y eso fue una inyección anímica”.

Por último, Gómez señaló: “El triunfo es dedicado para ellos (afición) y espero que la estén disfrutando en Huehuetenango”.

Tomas Pizarro, quien en su momento hizo el 2-3 con un lanzamiento de penalti, analizó: “Vamos a seguir trabajando de la misma manera. Tenemos que ir a visitar a Deportivo Mixco y así que primeramente Dios traeremos de sacar un buen resultado”.

Sobre la victoria en Cobán, Pizarro reconoció: “La verdad que este triunfo nos da un poco de suspiro, pero vamos a seguir trabajando de esta misma manera para lograr lo que todo el grupo quiere y es clasificar”.

