El Barcelona afronta el partido ante el Napoli como una final

El ambiente en el campamento del Barça está cargado de expectativas y emoción ante el trascendental partido entre el FC Barcelona y el Napoli por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con el marcador empatado a 1-1 tras el encuentro de ida en Italia, ambos equipos se juegan su pase a la siguiente ronda en un duelo que promete ser vibrante.

En la previa del encuentro, el técnico culé, Xavi Hernández, se dirigió a los medios de comunicación expresando su confianza en el equipo y la importancia del compromiso que tienen por delante. “Creo que es el partido más importante de la temporada, esto es la Champions”, afirmó Hernández, dejando claro el peso que tiene este torneo en la agenda del Barcelona.

Xavi, en rueda de prensa: 🗨 "Es una oportunidad de darle la vuelta a los últimos cuatro años en esta competición". 🗨 "No tenemos miedo de fallar, tenemos la necesidad de demostrar que podemos competir". pic.twitter.com/WKkBSspr9n — Relevo (@relevo) March 11, 2024

Barcelona busca enterrar los fantasmas de las últimas temporadas

El entrenador destacó la necesidad de contar con el apoyo incondicional de la afición para convertir el estadio en una “olla a presión” que impulse al equipo hacia la victoria. Además, reconoció la calidad del Napoli y la valentía que esperaba ver en su juego. “Espero un Napoli valiente, que se atreve a jugar desde atrás y que nos va a presionar alto”, señaló.

Xavi también hizo hincapié en la importancia de controlar las emociones durante el partido y en la necesidad de competir al máximo nivel, incluso con las bajas sensibles que tiene el equipo. “Los pequeños detalles son claves y hay que estar muy atentos a ellos”, agregó el técnico.

En cuanto al rival, destacó la figura de Stanislav Lobotka como uno de los jugadores más destacados del Napoli. “Lobotka es el jugador que me gusta, a nivel de construcción, no pierde balón y me gustaría verlo en un equipo como el Barcelona. Marca la diferencia para el Napoli”, afirmó Hernández.

Además, el técnico culé se refirió a la importancia de mantener la filosofía de juego del Barcelona, sin cambios en el sistema ni en la identidad del equipo. “No hay idea de cambiar el sistema ni la filosofía. Creo que sobre todo en la Champions hay que mostrar nuestra identidad”, afirmó.

En cuanto a la valoración de las posibilidades de ambos equipos, Hernández señaló que no hay favoritos claros y que el peso de la afición podría dar una ligera ventaja al Barcelona. “Está al cincuenta por ciento. El peso de la afición nos da algo más de favoritismo. Nos dejaremos la piel para estar en cuartos. Debe ser una olla a presión”, concluyó el técnico.

𝐗𝐚𝐯𝐢: "La afición tiene que animar para que Montjuïc sea una olla a presión. Nosotros nos dejaremos la piel" pic.twitter.com/dYv7mmPJZa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 11, 2024

Síguenos en TikTok