Argumentos encontrados de alcaldes sobre adquisición de inmueble para la Anam

El alcalde del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, Sebastián Siero, quien recientemente asumió como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), se refirió este lunes 11 de marzo a las supuestas irregularidades en la compra de un inmueble para esa entidad. También se pronunció el jefe edil de Coatepeque, Quetzaltenango, Alfonso García, quien descartó anomalías.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Siero recordó que un día antes de la asamblea donde fue electo, el anterior presidente de la asociación hizo una inauguración de un espacio en el que estarían las nuevas oficinas, ubicadas en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, la nueva administración llevó a cabo una serie de análisis y se percató de que esta propiedad no está a nombre de la asociación, pues, según sus palabras, nunca fue comprada. En ese sentido, consideró que debe ser objeto de investigación.

“El principal problema con el tema de los fondos es que se autorizaron, en noviembre de 2022, para comprar un terreno de 40 manzanas, donde el expresidente de la república, Alejandro Giammattei, se comprometía a construir las oficinas de la Anam. Así consta en el acta de la asamblea”, dijo.

Agregó que, en seguimiento a esta decisión que se tomó en ese entonces, en enero de 2023 todos los alcaldes aportaron Q15 mil y se reunieron Q5 millones 100 mil para comprar una propiedad con esas características.

“Pero, al verificar se ve que lo inaugurado el 26 de enero era falso, porque esa casa nunca se compró. (El proceso) tiene ciertas falacias y mentiras y el tema fue engañar a los alcaldes por estrategia electoral porque se elegirían a nuevas autoridades”, manifestó Siero.

Indicó que esto ha llevado a que los jefes ediles piensen que en la zona 13 está la nueva sede, pero esta permanece cerrada y creen que es la asociación la que no está en funciones; sin embargo, las oficinas siguen siendo las que están en el Infom.

Agregó que, no solo se trata de esta irregularidad, sino también la emisión de manera “exprés” de un avalúo de la casa, el cual genera sospechas, pues compartió que se entregó en 24 horas por el mismo valor en el que se quería adquirir este inmueble.

Con respecto a los fondos, mencionó que se ha podido establecer que están en una cuenta de la Anam, no en la principal, sino aparte, pero sí se encontraron. Ahora, lo que corresponde es definir el futuro de estos.

“El procedimiento desde el inicio está sesgado, es muy extraño. Ahorita a la Anam le compete llevar el caso a la asamblea para decidir qué hacer con el dinero. Hay dos opciones: devolver los Q15 mil a cada alcalde o buscar un inmueble, porque sí se necesita tener un espacio”, compartió el funcionario.

Agregó que el proceso se debe repetir desde el inicio para pedir una nueva autorización, ahora sí, para comprar un inmueble, no un terreno, pues se debe dar certeza a los fondos.

Alcalde descarta anomalías

Durante el programa, el alcalde Alfonso García, de Coatepeque, Quetzaltenango, y quien fue parte de las anteriores autoridades de la Anam, indicó que los fondos se aprobaron, respetando la voluntad de los 340 alcaldes, para comprar un inmueble, pero no quedó establecido que fuera de 40 manzanas.

De igual forma, recordó que la asociación no depende de recursos gubernamentales, por lo que el Ejecutivo no puede invertir en bienes privados.

“El dinero ahí está, no sé cuál es la anomalía, porque incluso está ganando intereses”, expresó.

Además, indicó que no ha habido “amabilidad” de las actuales autoridades de preguntar por qué no se ha hecho la compra. Añadió que la sociedad anónima propietaria de esa vivienda existe y que el avalúo se ingresó en octubre, no fue exprés.

“Hay un juego de palabras que no debe ser. No me preocupa más que aclarar que se está haciendo un revuelo de algo que ahí está el dinero, la promesa de compra se hizo. Yo vi la carta, si Sebastián lo ve así, lástima, porque no hay delito”, manifestó..

También compartió que es un inmueble que se acomodó en tiempo, espacio y situación, porque el avalúo fue por Q4.8 y la promesa de compra-venta es por Q4.1 millones. Entones, el dinero restante se destinaría a la remodelación y adaptación del lugar que servirá para dar servicio a los alcaldes.

Según sus palabras, si hay que corregir algo en la Anam, que se corrija, pero no hay delito que perseguir

“Se tiene el dinero, la promesa de compra venta legal, pero no vamos a correr y hacer una compra de la noche a la mañana si se tiene tiempo”, concluyó.