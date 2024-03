Fotos de bebé gateando solo por la calle causan indignación en Huehuetenango

En un incidente que causó indignación entre los vecinos de la zona 2 de Huehuetenango, un bebé fue visto gateando solo en plena calle mientras sus padres permanecían dentro de su vivienda, aparentemente despreocupados por la seguridad y el bienestar del pequeño. Este suceso, que tuvo lugar recientemente, ha despertado la indignación y la preocupación entre los pobladores y los conductores que transitan por la zona.

Según testigos presenciales, el bebé se habría escapado de su hogar, evidenciando una total falta de atención por parte de sus progenitores. Tras ser avistado por uno de los vecinos, se dio aviso a los padres del menor. La indignación se intensificó cuando se reveló que un automovilista que pasaba por el área fue quien capturó las imágenes del bebé solo en medio de la calle.

Además, la vecina Heidy de Argueta compartió una denuncia sobre el incidente, expresando su consternación y llamando la atención sobre la necesidad de intervenir para proteger a los niños en situaciones similares.

“Buenos días a todos, hoy quiero compartir algo que nos sucedió a mi esposo y a mí, algo insólito que, al mismo tiempo, entristece y enfurece, porque hay padres tan irresponsables. Hace unos minutos, este pequeño e inocente bebé cruzaba la calle, más bien estaba gateando, mientras nosotros pasábamos nos percatamos de él, pero minutos antes pasó otro vehículo más rápido que nosotros. Es tan lamentable ver estos casos, me enoja que haya mamás que no puedan ver a sus hijos. Cuentan los vecinos que la señora se dedica a tomar y tiene otros hijos, imagínense, estos pequeños están desamparados en su totalidad. Quisiera que alguien pudiera hacer algo por ellos. Esto seguramente seguirá como nos pasó a nosotros el día de hoy. Ojalá no pase a mayores. Esto sucedió en la colonia Panamá de Huehuetenango”.