Una computadora realizará el sorteo de la Champions League a partir de la próxima temporada

El próximo cambio en el sorteo de la UEFA Champions League, que se implementará a partir de la próxima temporada, marca un hito significativo en la evolución de esta prestigiosa competición futbolística. La decisión de utilizar computadoras para llevar a cabo el sorteo ha sido confirmada por fuentes confiables, según reportes de Sky Sports UK.

Este cambio se debe al nuevo formato ampliado que adoptará la Liga de Campeones, el cual requeriría un tiempo considerablemente largo y un gran número de bolas en un sorteo manual. Según las simulaciones realizadas por la UEFA, un sorteo manual bajo el nuevo formato podría tardar entre tres y cuatro horas, y necesitaría alrededor de 900 bolas para llevarse a cabo de manera eficiente.

A new expanded Champions League format from next season means computers are going to be used to make the draw 💻

Clubs will be drawn manually and then the computer will take over and select their eight group opponents. pic.twitter.com/c4OnUcfHbK

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 12, 2024