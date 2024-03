Filtran imágenes del supuesto nuevo novio de Kim Kardashian

La vida privada de Kim Kardashian vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se revelaran las imágenes de su nueva conquista, con quien fue captada recientemente.

Y es que la noche del domingo, la empresaria y Odell Beckham Jr. avivaron los rumores de su romance tras asistir a los Oscar 2024, la pareja fue vista muy cariñosa.

En unas imágenes obtenidas por ‘TMZ’, se puede ver cómo Kim estaba platicando con Odell de una manera muy coqueta, yendo y viniendo con él y aparentemente comparando sus trajes.

En un momento, la modelo pone sus manos sobre la estrella de la NFL, agarrando su cara casi como si le fuera a dar un beso, aunque en realidad, nunca se besaron, pero es lo más cerca que se han dejado ver desde hace unas semanas que comenzó a sonar su romance.

Además, los paparazzis los captaron saliendo de la prestigiosa fiesta que organiza la revista Vanity Fair para ir juntos a la fiesta de Beyoncé y Jay-Z.

Al parecer, los famosos ya no ocultarán su amor y cada vez será más recurrente el aparecer juntas en público.

Medios indican que Kim Kardashian se está abriendo un nuevo camino en el amor. Ella fue vista en Las Vegas junto con Odell Beckham Jr., jugador de Baltimore Ravens.

Ambos estuvieron en el fin de semana del Super Bowl LVIII y fueron vistos juntos en la Fiesta de Fanatics Super Bowl de Michael Rubien en The Cosmopolitan.

What's tea!? 👀 Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. were spotted together last night in Vegas. More footage: https://t.co/wStq3XtrQ5 pic.twitter.com/BN7mUhWMXL

— TheShadeRoom (@TheShadeRoom) February 11, 2024