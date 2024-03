Sharon Stone revela que fue obligada a tener relaciones sexuales con Billy Baldwin

Sharon Stone ha sido una de las celebridades que denunciaron los abusos que la industria de Hollywood ha cometido durante décadas.

En 2021, la actriz contó una de las anécdotas más escandalosas de su carrera y fue cuando un productor la presionó para tener relaciones sexuales con su co-protagonista en una cinta.

“Nadie es tan bueno en la cama. Sentí que podían haberse limitado a contratar a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera interpretar una escena y recordar sus líneas. También sentí que podían tirárselo ellos mismos y dejarme al margen. Mi trabajo era actuar y así lo dije. No era una respuesta popular. Me consideraban difícil”.

Aunque en ese momento no reveló el nombre del productor, tampoco dijo quién era su co-protagonista o la cinta a la que se refería.

En una reciente aparición en el pódcast del periodista Louis Theroux, Sharon Stone no tuvo pelos en la lengua para dar a conocer la identidad de los personajes que protagonizaron uno de los momentos más incómodos en su carrea.

Fue el productor Robert Evans quien la presionó para que se acostara con William Baldwin, esto con el fin de mejorar sus habilidades actorales en la cinta Sliver.

Caminaba por su despacho con gafas de sol explicándome que se había acostado con Ava Gardner y que yo debía acostarme con Billy Baldwin, porque si me acostaba con él, su interpretación mejoraría. Y necesitábamos que Billy mejorara en la película porque ese era el problema”, explicó.

Mientras Robert trataba de argumentar su petición, ella recordó que el equipo de producción nunca hizo caso a la lista de actores que ella presentó como candidatos al papel.

También pensó en la película que la llevó al estrellato: Bajos Instintos, donde compartió escenas muy subidas de tono con Michael Douglas y nunca tuvo que meterse a la cama con él.

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?

Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?

Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024