VIDEO. Justin Timberlake reúne a *NSYNC en su show

Gracias a Justin Timberlake, *NSYNC está de regreso y sorprendieron a todos sus fans con una presentación sorpresa durante su show el pasado miércoles en Los Ángeles, California.

El cantante cumplió el sueño de miles de fans al traer a sus compañeros de vuelta en un show único. La famosa agrupación interpretaron en vivo sus éxitos del año 2000, Bye Bye Bye e It’s Gonna Be Me.

Al escenario subieron: Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick también para interpretar la nueva canción del grupo, Paradise, que aparece en el próximo álbum de Timberlake.

Post concert depression keeps tearin’ up my heart 😭♥️ cuz watching *NSYNC felt like a dreammmm 🥹❤️‍🔥 #nsync #justintimberlake pic.twitter.com/fONXxJc6Ol — 103.5 KTU (@1035KTU) March 14, 2024

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

NSYNC reuniting in my lifetime I’m crying pic.twitter.com/h7r4e42uDt — steven j. horowitz (@speriod) March 14, 2024

Entre la multitud se encontraban Chrissy Teigen y John Legend y, según los informes, Travis Kelce sin Taylor Swift.

El concierto del miércoles marcó la primera vez que ellos se presentaron en vivo desde 2013, cuando se reunieron en los MTV Video Music Awards para celebrar que JT recibió el Video Vanguard Award.

En septiembre, los integrantes grabaron su primer sencillo en 20 años, Better Place, para la película animada Trolls Band Together. Justo antes del espectáculo, la cantante de 43 años compartió un clip de Paradise a través de su cuenta de Instagram.

Lo nuevo de *NSYNC

En total, *NSYNC ha colocado seis éxitos en el top 10 del Hot 100, incluyendo “Bye Bye Bye” (No. 4), “This I Promise You” (No. 5) e “It’s Gonna Be Me” (No. 1, dos semanas).

En el Billboard 200, los chicos han tenido cuatro títulos en el top 10, incluyendo los álbumes No. 1 No Strings Attached (ocho semanas) y Celebrity (una semana).

El concierto de JT sirve como antesala del lanzamiento de su sexto álbum en solitario, Everything I Thought It Was, este viernes (15 de marzo), y del inicio de su gira mundial Forget Tomorrow el 29 de abril en la Rogers Arena, en Vancouver, Canadá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Timberlake (@justintimberlake)