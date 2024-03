Ricky Martin regresa a la actuación junto a grandes estrellas de Hollywood

“Palm Royale” marca el regreso de Ricky Martin a la televisión después de su trabajo en la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

Sobre su nuevo trabajo

El cantante está de regreso en la actuación y en la televisión estadounidense, con varias celebridades de Hollywood.

Medios internacionales informaron que el boricua estelariza la serie de época “Palm Royale”, creada por Abe Sylvia, que se transmitirá el 20 de marzo por la plataforma Apple TV+.

La serie tuvo su premier ayer en el Teatro Samuel Goldwyn, con parte del elenco de la serie, como Carol Burnett, Kirsten Wiig, Josh Lucas, Allison Janney, Laura Dern, Ricky Martin, entre otros.

“Estoy encantado de estar en esta serie porque tuve la oportunidad de ser parte de una historia maravillosa y rodeado de un elenco espectacular de ganadores del Oscar”, expresó Ricky en entrevista.

“Hombres y mujeres que me agarraron de la mano y me dijeron: ‘Vamos a entrar al mundo de la comedia, vamos a pasarla bien’, me siento un hombre afortunado”, agregó.

Ricky llegó acompañado de sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, de 15 años, quienes no pasaron por la alfombra roja y entraron al teatro para dejar que el cantante conviviera con los invitados.

Para el cantante, “Palm Royale”, basada en la novela “Mr. and Mrs. American Pie”, de Juliet McDaniel, es su regreso a la televisión después de su trabajo en la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

Su personaje es el hilo conductor de la historia, pues se lleva muy bien con todas las mujeres del club y conoce sus secretos.

“Robert es un tipo con muchas inseguridades que aparenta ser muy fuerte, pero te diría que es muy tímido a la vez”, comentó Martin. “Tiene una historia muy oscura, es rechazado por mucha gente que él ama, por eso quiere cuidar a todo el mundo y también necesita que lo cuiden”, agregó.

“Me encanta verlo en acción”, “Wow eres grande Ricky”, “Sin duda él es una estrella”, “Hermosos sus hijos”, “Realmente Ricky Martin siempre será uno de los grandes talentos latinos”, fueron algunas reacciones de sus fans.

