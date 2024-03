¿Parece de 40? Chuck Norris celebra sus 84 años con espectacular video

Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, es un actor estadounidense, campeón mundial de Karate Do, exmilitar y fundador de una asociación de su propio arte marcial.

Recientemente el famoso cumplió 84 años y ahora deleitó a sus millones de fans con un video en donde muestra lo bien que luce a su edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chuck Norris (@chucknorris)

El actor comentó que se siente de 48 años y a que a su edad aún mantiene una rutina de ejercicio para mantener su salud.

“¿Saben?, tengo 84 años el día de hoy, pero me siento como de 48”, comentó con una sonrisa.

“Wow de verdad que si se mira más joven”, “Realmente tiene 84? se mira más joven”, “Qué bien se mantiene para su edad”, “Es increíble como pasa el tiempo”, “Era uno de los actores favoritos de mi papá”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Nacido en 1940, es reconocido como el creador del Chun kuk do, un estilo de artes marciales que fusiona elementos de varias disciplinas que practicó a lo largo de su vida como apasionado del ejercicio físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chuck Norris (@chucknorris)

El actor se hizo conocido por sus películas de acción como The Way Of The Dragon y The Expendables 2.

Su nuevo trabajo

El protagonista de Logan’s War se ha mantenido activo en las redes sociales, donde frecuentemente interactúa con sus seguidores. Además de compartir momentos de su rutina de entrenamiento, anunció en enero su regreso a la gran pantalla con la película de ciencia ficción y acción Agent Recon.

Lee también: ►X-Men ’97: creador abandona la serie a días de su estreno en Disney+

Mira también: