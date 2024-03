Lindsay Lohan revelan por qué abandonó Hollywood y ahora estrena “Un deseo irlandés”

En una entrevista con Bustle, Lindsay Lohan abordó cómo la intrusiva atención de los paparazzi afectaron de manera muy profunda tanto su carrera como su vida privada. Por esa razón, la famosa decidió desaparecer de los medios de comunicación.

“Siento que parte de mi trabajo quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido”, comentó la actriz.

“Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar sólo en mi trabajo’”, agregó.

La decisión de Lohan también se debe mucho al contexto en el que vivía, donde las redes sociales no existían y no podía compartir su versión de la historia.

“Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia. No le presto mucha atención (a los tabloides). Tampoco leo las cosas que salen. Porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumerges en esas cosas, te pierdes y pueden afectarte mucho”, agregó.

A sus 37 años, Lohan ha regresado a la escena del entretenimiento. Este 2024, participó en el remake musical de Chicas Pesadas, además de firmar un contrato para dos películas con Netflix que comenzó con Falling for Christmas en 2022 (Navidad de golpe) y el estreno de este 15 de marzo, Irish Wish (Un deseo irlandés).

Un deseo irlandés narra la historia de Maddie Kelly (Lindsay Lohan) quien viajará a Irlanda a la boda de su mejor amiga con el corazón roto, pues el futuro esposo es de quien Maddie ha estado enamorada desde hace tiempo.

