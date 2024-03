¿Te lo perdiste? Así se vivió el concierto de Nick Carter en Guatemala

Desde que se anunció que Nick Carter pisaría por primera vez suelo, los usuarios en redes sociales enloquecieron. Finalmente, se llegó el día y el sábado 15 de marzo se presentó el estadounidense en Guatemala.

Cientos de personas se dieron cita en el Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias” para disfrutar de la presentación. Por medio de las redes sociales se compartieron algunos videos de cómo se vivió la presentación del artista.

@yosisideral901 Guatemala disfrutó una noche inolvidable junto a @Nick Carter con su gira “Who I am”. 🤩 ♬ Superman – Nick Carter

A sus 44 años, el exintegrante de los Backstreet Boys ofreció un show en el que incluyó un gran repertorio musical. A lo largo de todo el show, el famoso utilizó diversos vestuarios, ganándose por completo la ovación de los asistentes.

Durante el concierto, los presentes tuvieron la oportunidad de corear canciones como “Shape of My Heart”, además de “Everybody” y “Larger Than Life”. “Es que fue un show espectacular”, “Aún no puedo creer que haya venido”, “Fue un show lleno de sorpresas”, dicen algunos de los textos que dejaron los asistentes en las redes sociales.

Nick Carter desbloquea recuerdos de infancia…

Cabe destacar que, esta es la primera vez que Nick llegó a Guatemala, conquistando con su talento y carisma. Dentro de su gira, también incluyó países como El Salvador, Honduras y Chile, entre otros más.

Algunos de los asistentes aprovecharon para revivir sus “recuerdos de infancia”, ya que nunca se imaginaron ver a su ídolo en vivo y a todo color en el país. En esta ocasión, el artista pisó suelo guatemalteco con su gira “Who I Am Tour”, la cual ha hecho felices a miles de personas.

Habrá que esperar que otras sorpresas tiene preparadas el famoso para lo que resta de este año.Recordemos que, el año pasado, Nick sufrió la pérdida de su hermana, Bobbie Jean, quien murió unos meses después de Aaron Carter.