Laura León sorprende con revelador escote que apenas cubre sus atributos

En 1993, se estrenó en Televisa la telenovela “Dos Mujeres un camino”, una producción de Emilio Larrosa y con las actuaciones de Laura León, Biby Gaytán, Erick Estrada, Itatí Cantoral y el fallecido Enrique Rocha.

A tres décadas del estreno del famoso melodrama que reportó el mayor rating en 1994, la cantante y la actriz se reencontraron en un evento musical.

La reunión entre ambos personajes ocurrió durante el “90s Pop Tour” del que Eduardo es parte junto con el grupo Timbiriche. En ese mismo lugar también se encontraron con Paulina Rubio, con quien en su época compartieron el foro de las telenovelas.

Actualmente Biby tiene 52 años y luce más radiante que nunca. Mientras que la famosa artista, conocida también como “La Tesorito”, tiene 71 años.

Laura León sorprendió a todos sus fans al revelar que está a cerca de unirse en matrimonio con novio, un hombre que según dice ha sido muy bueno y ya hasta le dio un anillo de compromiso.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, dijo la cantante mexicana.