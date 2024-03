Dan Schneider, creador de iCarly, es acusado de sexismo y racismo

Giovonnie Samuels, una actriz que cuando era niña participó en tres temporadas de la serie “All That“, acusó a Dan Schneider de generar un ambiente tóxico, chistes racistas y sexistas en las series de televisión para jóvenes.

En una reciente investigación de Rolling Stone, que surge en medio del estreno de la serie documental “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV”, se han reavivado los escándalos en contra del productor detrás de programas de Nickelodeon como iCarly, The Amanda Show y Drake & Josh.

La actriz de ahora 37 años se sinceró y evidenció las cosas que vivió durante su contrato con Nickelodeon.

“Me sentí intimidada porque entendí que Dan tenía el poder de convertir a cualquiera en una estrella”, dijo Samuels. “Quería asegurarme de hacer mi trabajo para que él no solo me viera, me diera esa validación, sino que impulsara mi carrera”, agregó.

Aunque Samuels estaba dispuesta a darlo todo para su personaje, con el tiempo se percató de que su personaje en realidad tenía el propósito de ser simbólico, pues querían mantener a alguien de tez morena para hacer chistes en su contra.

“Sabías que no debías decir nada porque te iban a etiquetar como difícil, y eso es lo último que quieres hacer, especialmente al comienzo de tu carrera como actriz, sobre todo como mujer negra”, añadió.

Otros momentos en los que se habrían registrado chistes inapropiados ponen en discusión la aparente sexualización de la actual estrella pop Ariana Grande, durante la serie “Victorious”.

Ella aparece en un capítulo diciendo “tengo sed”, vertiendo agua sobre su cuello, y en un segundo video donde intentaba exprimir una papa.

Responde a los acusaciones

Dan Schneider respondió a Rolling Stone y comentó que todos los adultos involucrados de Nickelodeon aprobaron las ideas y chistes.

“Todo lo que sucedió en los programas que Dan dirigió fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena”, informó.

“Si hubo un problema real con las escenas que cuentan algunas personas, que ahora años después están ‘sexualizando’, serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres”, agregó.

